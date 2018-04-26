Kavşakta çarpıştılar: 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesi Aşağı Doğancılar Köyü Kur’an Kursu kavşağında meydana geldi. Nurettin S.’nin kullandığı 67 TL 097 plakalı otomobil, Alaplı istikametine seyir halindeyken Aşağıdoğancılar kavşağı mevkiinde Doğancılar köyü kavşağında Faruk Ç. yönetimindeki 67 SL 103 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucunda Faruk Ç. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan Yunus S., İbrahim Ç. ve diğer otomobil sürücüsü Nurettin S. yaralandılar.

Kaza sonucunda olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



