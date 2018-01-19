Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında, Düzce Cumhuriyet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şerif Serdaroğlu yönetimindeki 81 FH 772 plakalı otomobil ile Ömer Dal yönetimindeki 81 KC 883 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Şerif Serdaroğlu ve Ömer Dal ile birlikte otomobillerde bulunan Selma Taşkaya, Gülhanım Serdaroğlu, Nursel Dal, Hüseyin Varlık ve Songül Varlık yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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