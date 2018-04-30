Kavşakta kaza: 3 yaralı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ortaca- Dalyan yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Rıza Şahin (65) yönetimindeki 48 M 4885 plakalı otomobil ile Hasan Ataoğlan'ın (51) kullandığı 10 NL 724 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Hasan Ataoğlan'ın eşi Mehtap Ataoğlan (49) yaralandı. Kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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