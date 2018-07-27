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Kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Uğur Yıldırım yaralandı.

Kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Uğur Yıldırım yaralandı.
Kaza, dün gece Orhangazi-İznik Kavşağı'nda meydana geldi. Orhangazi yönüne giden Uğur Yıldırım yönetimindeki 77 AJ 086 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Mesut Memiş (50) yönetimindeki 16 S 744 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Uğur Yıldırım, araçta sıkışarak yaralandı. Sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandıKavşakta minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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