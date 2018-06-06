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Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 00:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobilin gördüğü hasar, araçların büyük bir hızla çarpıştığını gözler önüne serdi.
Kaza, gece saatlerinde Çayırova Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ağdaş yönetimindeki 34 AHR 367 plakalı otomobil, Ozan Kumru (25) yönetimindeki plakası olmayan motosiklet ile çarpıştı. Motosikletten fırlayan Ozan Kumru, aracın camına çarparak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ozan Kumru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin gördüğü hasar, kaza sırasında araçların büyük bir hızla çarpıştığını gözler önüne serdi. Polis, araç sürücüsü Erkan Ağdaş'ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüKavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüKavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüKavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

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