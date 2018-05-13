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Kavşakta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kavşakta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Polis, kazaya neden olup, kaçtığı ileri sürülen Antalya plakalı otomobilin bulunarak, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Denizli- Aydın yolunun Nazilli girişindeki Şehit Emrah Polat Kavşağı'nda meydana geldi. Ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 HB 563 plakalı otomobil, Denizli'den Aydın yönüne giden Erdin Demirtaş'ın (22) kullandığı 09 F 6403 plakalı otomobile çarpıp, kaçtı. Kazada, sürücü Demirtaş ile otomobildeki Yasin Şentürk (24), Semih Demirler (24), Ayşenur Taş (22), Kader Demir (22) ve Mehmet Akgöl (22) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Soruşturma başlatan polis, kazaya neden olup, kaçtığı ileri sürülen otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kavşakta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

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