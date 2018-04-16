Kayabaşı’nda hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: 2’si bebek 5 yaralı

Kayabaşı’nda hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1’i bebek 5 kişi yaralanırken, olay yerine gelen bir polis memuruna köpek saldırdı. Saldırının ardından kolundan ve bacağından yaralanan polis memuru, "Kaza notlarını alırken köpek saldırdı. Dişini geçirdi" dedi.
Kaza Kayabaşı köyü İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan Merve İ.(42), Muhsin E.(95), Selçuk T.(28), Gökhan U.(32) ve Sima E. isimli 2 yaşındaki bebek yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı.
Bu sırada kaza için olay yerine gelen İsmail Y. isimli polis memuruna köpek saldırdı. Saldırının ardından kolundan ve bacağından yaralanan polis memuru da olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan polis memuru, "Kaza notlarını alırken köpek saldırdı. Dişini geçirdi" dedi.
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