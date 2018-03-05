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Kayalıklar arasında 6 saat kurtarılmayı bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 23:50 | Son Güncelleme

ANTALYA’da, 15 metrelik falezlerden düşerek kayalıklar arasına sıkışan ve adının ‘Mustafa’ olduğunu belirten kişi, yaklaşık 4 saat sonra fark edilerek 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Kayalıklar arasında 6 saat kurtarılmayı bekledi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da, 15 metrelik falezlerden düşerek kayalıklar arasına sıkışan ve adının ‘Mustafa’ olduğunu belirten kişi, yaklaşık 4 saat sonra fark edilerek 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nde falezlerde meydana geldi. Deniz kenarındaki falezlerde yer alan seyir terasında yürüyen bir kişi, uçurumu fark etmeyerek yaklaşık 15 metreden kayalıkların arasına düşerek sıkıştı. Düştüğü yerde sıkışan yaşlı adam uzun süre sesini duyurabilmek için bağırdı. Yaklaşık 4 saat sonra bölgeden geçen 2 kişi, yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, falezlere istasyon kurarak yaralının düştüğü bölgeye indi. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeye alınan yaralı, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla saat 21.00 sıralarında seyir terasına alındı.
BİR SES ‘GEL’ DEDİ
Çeşitli yerlerinden yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen yaralı, sağlık ekiplerine, adının Mustafa ve 55 yaşında olduğunu söyledi. Bir sesin, ‘gel’ dediğini, sesin geldiği yöne yürüdüğünü ve bu yüzden falezlerden düştüğünü anlatan yaralı, daha sonra bayıldı.
Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralının üzerinden kimlik çıkmadı. Polis, yaralının açık kimliğini tespit etmek ve yakınlarına ulaşılması için çalışma başlattı. Kazazedenin tedavisi devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklar arasında 6 saat kurtarılmayı beklediKayalıklar arasında 6 saat kurtarılmayı beklediKayalıklar arasında 6 saat kurtarılmayı beklediKayalıklar arasında 6 saat kurtarılmayı bekledi

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