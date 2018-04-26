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Kayalıklara sürüklenen yaralı, TSK'ya ait helikopterle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 23:10 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Doğanşehir İlçesi'nde dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı.  Olay, dün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesinde meydana geldi.

Kayalıklara sürüklenen yaralı, TSK'ya ait helikopterle kurtarıldı

MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir İlçesi'nde dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi dağlık bölgede dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlandı. Sarp ve kayalık bölgveye karadan ulaşmanın uzun zaman alacağı göz önünde bulundurularak, olay yerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopter sevk edildi. Askerler tarafından yaralı kurtarılan kişi, helikoptere taşındı. Hastaneye ulaştırılan ve tedavisine başlanan yaralının kurtarılma anı helikopter kamerası tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklara sürüklenen yaralı, TSK'ya ait helikopterle kurtarıldıKayalıklara sürüklenen yaralı, TSK'ya ait helikopterle kurtarıldı

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