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Kayalıklara tırmanırken, göle düşüp boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 13:14 | Son Güncelleme

KONYA'nın Hadim ilçesinde merak ettiği baraj gölü kıyısındaki kayalıklarda bulunan mağaraya tırmanırken halatın kopması sonucu suya düşen Fatih Demirci (30), boğularak yaşamını yitirdi.

Kayalıklara tırmanırken, göle düşüp boğuldu

Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), (DHA)- KONYA'nın Hadim ilçesinde merak ettiği baraj gölü kıyısındaki kayalıklarda bulunan mağaraya tırmanırken halatın kopması sonucu suya düşen Fatih Demirci (30), boğularak yaşamını yitirdi.
Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinde Fatih Demirci ve 3 arkadaşı, botla Bağbaşı Barajı'nda gezinti yaptı. Gezintinin ardından Demirci, baraj kıyısında bulunan kayalıklardaki mağarayı merak edip, kontrol etmek için halatla tırmanışa geçti. Bir süre tırmanan Demirci, halatın kopması sonucu suya düştü. Arkadaşları, Fatih Demirci'yi kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine AFAD ve jandarmaya haber verildi. AFAD ekiplerinin arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Havanın da kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Yapılan çalışmada Demirci'nin halata sarılı olan cansız bedeni, bulunarak sudan çıkartıldı. Demirci'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

​FOTOĞRAFLI

Kayalıklara tırmanırken, göle düşüp boğulduKayalıklara tırmanırken, göle düşüp boğulduKayalıklara tırmanırken, göle düşüp boğuldu

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