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Kayalıklarda kalan keçileri itfaiye ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Elazığ’da kayalıklarda mahsur kalan 8 keçiyi itfaiye ekibi kurtardı.Olay, merkeze bağlı Saribük köyünde meydana geldi.

Kayalıklarda kalan keçileri itfaiye ekibi kurtardı

Elazığ’da kayalıklarda mahsur kalan 8 keçiyi itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, merkeze bağlı Saribük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklara çıkan ve inemeyen keçileri gören sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler, yavru keçileri mahsur kaldıkları kayalıklardan başarılı bir operasyonla kurtardı.
Keçiler, sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda kalan keçileri itfaiye ekibi kurtardı

Kayalıklarda kalan keçileri itfaiye ekibi kurtardı

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