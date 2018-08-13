Kayalıklarda mahsur kalan gençler kurtarıldı

ADANA, (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylası'nda 1500 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan her üçü de 16 yaşındaki Mustafa İlker E., Murat Alperen C. ve Murat Kaan K., AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akşam saatlerinde dolaşmak için 1500 metre yükseklikteki kayalıkları çıkan Mustafa İlker E., Murat Alperen C. ve Murat Kaan K., telefonla yardım istedi. Gençlerin yerlerini belirleyen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık bir saatte, mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Olay yerine sevk edilen ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye götürülen gençlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil
Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız
İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu’na 40 yeni isim katıldı! Sürpriz değişim
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum