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Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 16:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 8 adet keçi, ekipler tarafından kurtarıldı.Adıyaman’ın Kahta ilçesi Dumlu köyünde çobanlık yapan Mustafa Kaya keçileri otlatırken keçilerden 8’i sarp kayalıkların üzerine çıktı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 8 adet keçi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesi Dumlu köyünde çobanlık yapan Mustafa Kaya keçileri otlatırken keçilerden 8’i sarp kayalıkların üzerine çıktı. Keçileri kayalıklardan indiremeyen Mustafa Kaya ve köylüler durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurtarma ekiplerine bilgi verdi. Gece olduğu için olay yerinde çalışma yapamayan ekipler sabah erkenden keçilerin mahsur kaldığı bölgeye gitti.
Ekipler halat ile keçilerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekipler mahsur kalan keçileri halatlar ile 4 saatlik çalışmanın sonunda kurtardı. Keçiler sahiplerine teslim edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

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