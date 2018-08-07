HABER

Kayalıklarda ölü bulunan Serkan, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 6 gün önce evden çıkan, bir daha dönmeyince polisin arama çalışması başlattığı ve dün Hafik ilçesindeki kayalıklarda cesedi bulunan Serkan Ünlü 17), son yolculuğuna uğurlandı.

Kayalıklarda ölü bulunan Serkan, toprağa verildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 6 gün önce evden çıkan, bir daha dönmeyince polisin arama çalışması başlattığı ve dün Hafik ilçesindeki kayalıklarda cesedi bulunan Serkan Ünlü 17), son yolculuğuna uğurlandı.
Kent merkezindeki Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan Melek-Erkan Ünlü çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Serkan Ünlü, 1 Ağustos Çarşamba günü, "Çarşıya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Cep telefonunu satan çocuklarından haber alamayan aile fertleri, Serkan'ı aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca polise haber verildi. Polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışması sürerken, dün Hafik ilçesi Dışkapı köyü Hayık mevkisindeki kayalıkta köylüler tarafından ceset bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin, kayıp olarak aranan Serkan Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çürümeye başladığı saptanan Serkan Ünlü'nün cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan otopsinin ardından Ünlü için bugün cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğlen namazına müteakip Altuntabak camisinde kılınan cenaze namazına Ünlü'nün ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Ünlü, cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Gencin ölüm nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda ölü bulunan Serkan, toprağa verildiKayalıklarda ölü bulunan Serkan, toprağa verildi

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Semanur, ikinci kata çıkıp ikna etmek isteyenlere 'çekilin' dedikten sonra atladıSemanur, ikinci kata çıkıp ikna etmek isteyenlere 'çekilin' dedikten sonra atladı
Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (4)Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.