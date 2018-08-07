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Kayalıklarda ölü bulunan Serkan, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 6 gün önce evden çıkan, bir daha dönmeyince polisin arama çalışması başlattığı ve dün Hafik ilçesindeki kayalıklarda cesedi bulunan Serkan Ünlü 17), son yolculuğuna uğurlandı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 6 gün önce evden çıkan, bir daha dönmeyince polisin arama çalışması başlattığı ve dün Hafik ilçesindeki kayalıklarda cesedi bulunan Serkan Ünlü 17), son yolculuğuna uğurlandı.

Kent merkezindeki Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan Melek-Erkan Ünlü çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Serkan Ünlü, 1 Ağustos Çarşamba günü, "Çarşıya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Cep telefonunu satan çocuklarından haber alamayan aile fertleri, Serkan'ı aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca polise haber verildi. Polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışması sürerken, dün Hafik ilçesi Dışkapı köyü Hayık mevkisindeki kayalıkta köylüler tarafından ceset bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin, kayıp olarak aranan Serkan Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çürümeye başladığı saptanan Serkan Ünlü'nün cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan otopsinin ardından Ünlü için bugün cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğlen namazına müteakip Altuntabak camisinde kılınan cenaze namazına Ünlü'nün ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Ünlü, cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Gencin ölüm nedeni araştırılıyor.

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