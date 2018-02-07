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Kayalıklardan denize atlayarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 19:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail K.

Kayalıklardan denize atlayarak intihar etti

KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail K. (47), kayalıklardan denize atlayarak yaşamına son verdi.
Olay öğle saatlerinde, Kandıra Kefken Pembe Kayalar mevkiinde meydana geldi. Kayalıklara gelen İsmail K. montunu ve ayakkabısını çıkarıp, denize atladı. Olayı gören çevredekiler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarmanın da Sahil Güvenlik ekiplerine haber vermesi üzerine, geçen ay aynı bölgede denize atlayarak intihar eden Musa Gödek'i arama çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine geldi. Dalgıçlar, İsmail K.'nın cesedini denizden çıkardı. İsmail K.'nın psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilirken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayalıklardan denize atlayarak intihar etti

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