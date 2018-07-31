Kayalıklardan düşen kişiyi, AFAD kurtardı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA'da kayalıklardan düşerek yaralanan Mehmet Çetinkaya (46), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Olay, geçen cumartesi günü Karaisalı ilçesindeki Barak Dağı'nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli Mehmet Çetinkaya, yıllık izninde gezi için gittiği kayalık bölgede düşerek ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Çetinkaya'yı yakınları düştüğü yerden çıkaramayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, zor arazi şartlarına karşın yaralı Mehmet Çetinkaya'ya ulaştı. Bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya, bölgeye çağrılan askeri helikoptere sedye ile taşındı. Mehmet Çetintkaya, Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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