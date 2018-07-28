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Kayalıklardan düşen kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 23:26 | Son Güncelleme

ADANA'da kayalıklardan düşerek yaralanan Mehmet Çetinkaya (46), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA'da kayalıklardan düşerek yaralanan Mehmet Çetinkaya (46), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Çetinkaya, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Karaisalı ilçesindeki Barak Dağı'nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli olan yıllık izindeki Mehmet Çetinkaya, gezi için gittiği kayalık bölgede düşerek ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar olan Çetinkaya, yakınları tarafından düştüğü yerden çıkarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, Mehmet Çetinkaya'yı bulunduğu yerden çıkararak hastaneye götürdü. Çetinkaya'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi.

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Kayalıklardan düşen kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardıKayalıklardan düşen kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

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