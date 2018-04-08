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Kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri mahallesinde (Türmüz) kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri mahallesinde Fahri Öztunçer (59) isimli şahıs arazide kayalıklardan düştü.

Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri mahallesinde (Türmüz) kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri mahallesinde Fahri Öztunçer (59) isimli şahıs arazide kayalıklardan düştü. Yakınları tarafından fark edilen olay sonrasında 112 acil sağlık ekiplerini bilgi verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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