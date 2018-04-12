HABER

Kayalıktan düşen vatandaş için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Elbistan’da mantar toplamak için çıktığı kayalıklardan düşerek bacağı kırılan vatandaş, saatlerce süren operasyonla kurtarıldı.Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde mantar toplamak için çıktığı Şardağı’nda düşerek bacağı kırılan vatandaş, mahsur kaldığı kayalıktan saatlerce süren çalışma ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Engin Aydın (46) mantar ve ot toplamak üzere Şardağı’nın Tellioluk mevkiine gitti.

Kayalıktan düşen vatandaş için seferber oldular

Elbistan’da mantar toplamak için çıktığı kayalıklardan düşerek bacağı kırılan vatandaş, saatlerce süren operasyonla kurtarıldı.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde mantar toplamak için çıktığı Şardağı’nda düşerek bacağı kırılan vatandaş, mahsur kaldığı kayalıktan saatlerce süren çalışma ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Engin Aydın (46) mantar ve ot toplamak üzere Şardağı’nın Tellioluk mevkiine gitti. Mantar topladığı sırada bulunduğu yerde dengesini kaybeden Aydın, metrelerce yüksekten kayalıklara düştü. Bacağı kırılan Aydın, hemen 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Hemen harekete geçen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansla Aydın’ın bulunduğu bölgeye yakın bir yere kadar gidebildi. Durum, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ELOFF) üyelerinin de desteğini alan Jandarma ekipleri, sağlık görevlisi ile birlikte uzun süren çabanın ardından acı içerisinde kurtarılmayı bekleyen talihsiz vatandaşa ulaştı.
Kayalıktan indirilen Aydın, sedyeye alındıktan sonra elle taşınarak jandarma aracına taşındı. Jandarma aracıyla yola indirilen Aydın, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.

Kayalıktan düşen vatandaş için seferber oldular

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyeceklerSon dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
3 kurum memur alıyor! 3 kurum memur alıyor!
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.