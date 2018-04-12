Kayalıktan düşen vatandaş için seferber oldular

Elbistan’da mantar toplamak için çıktığı kayalıklardan düşerek bacağı kırılan vatandaş, saatlerce süren operasyonla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde mantar toplamak için çıktığı Şardağı’nda düşerek bacağı kırılan vatandaş, mahsur kaldığı kayalıktan saatlerce süren çalışma ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Engin Aydın (46) mantar ve ot toplamak üzere Şardağı’nın Tellioluk mevkiine gitti. Mantar topladığı sırada bulunduğu yerde dengesini kaybeden Aydın, metrelerce yüksekten kayalıklara düştü. Bacağı kırılan Aydın, hemen 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Hemen harekete geçen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansla Aydın’ın bulunduğu bölgeye yakın bir yere kadar gidebildi. Durum, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ELOFF) üyelerinin de desteğini alan Jandarma ekipleri, sağlık görevlisi ile birlikte uzun süren çabanın ardından acı içerisinde kurtarılmayı bekleyen talihsiz vatandaşa ulaştı.

Kayalıktan indirilen Aydın, sedyeye alındıktan sonra elle taşınarak jandarma aracına taşındı. Jandarma aracıyla yola indirilen Aydın, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.