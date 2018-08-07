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Kayan hurda metaller ile duvar arasına sıkışan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 22:39 | Son Güncelleme

 - KARABÜK'te, haddehanede işçi olarak çalışan Mustafa Ünal, istiflenen hurda metallerin kayması sonucu sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kayan hurda metaller ile duvar arasına sıkışan işçi öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, haddehanede işçi olarak çalışan Mustafa Ünal, istiflenen hurda metallerin kayması sonucu sıkışarak yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede meydana geldi. İddiaya göre, düzensiz bir şekilde istiflenen hurda metaller aşağı doğru kaydı. Metaller ile duvar arasında sıkışan Mustafa Ünal ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Ünal’ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Ünal kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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