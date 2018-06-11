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Kaybettiği kimlikle kredi çekildi, evine haciz geldi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 2008'de kimliğini kaybeden bedensel engelli Hıdır Kadam (48), evine haciz gelince şok yaşadı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 2008'de kimliğini kaybeden bedensel engelli Hıdır Kadam (48), evine haciz gelince şok yaşadı. Kadam'ın 2010'da, tanımadığı Beykent Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci için kefil gösterildiği, çekilen 37 bin lira kredi bursunun ödenmediği ortaya çıktı. Mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Kadam, yardım istedi. 1 erkek çocuğu babası Hıdır Kadam, İstanbul'da lokantada aşçılık yaparken 2008 yılında polis kontrolünde kimliğinin olmadığını fark etti. Kimliğini bulamayınca kayıp ilanı verip, yeni kimlik çıkaran Kadam, 2014'te Adıyaman'da kendi kına gecesinden dönerken, bulunduğu düğün arabasının başka bir otomobille çarpışmasıyla 1 kişinin öldüğü, 6 kişini de yaralandığı kazada bacakları felç oldu. Hıdır Kadam, iddiaya göre, 2010 yılında Beykent Üniversitesi'nde bir öğrencinin 37 bin liralık kredi bursu için kaybolduğu kimliğiyle kefil gösterildi. Paranın ödenmemesiyle kefil olarak gösterilen Kadam'ın, Malatya'nın Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki evi için haciz işlemi başlatıldı. Haciz tebligatını mahalle bakkalından öğrendiğini söyleyen Hıdır Kadam, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti. Evini halen boşaltmayan Kadam, evsiz kalmak istemediğini ifade etti. Yetkililerin sorununa çözüm bulmasını isteyen Hıdır Kadam, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İstanbul'da aşçılık yapıyordum. 2008 yılında polis aramasında kimliğim yoktu, kaybolmuştu. 75'inci Yıl Polis Karakolu'na hemen kayıp ilanı verdim. 2017 yılının 9'uncu ayına kadar kimliğimle işlem yapıldığını bilmiyordum. 9'uncu ayın 22'sinde bizim alttaki bakkal Zeki, 'Senin evin hacizle satılıyor' dedi. 'Nasıl olur, benim borcum falan yok' dedim. Avukatın yanına gittim. Beykent Üniversitesi'nde bir öğrenci için kredi bursu çekilmiş ve işlem benim kimliğimle yapılmış. Bankanın ismini bile bilmiyorum. Banka kapanmış sonra adı değişmiş. Ben dava açmak için evlilik yüzüğümü sattım. Çünkü param yoktu. Benim olamayan bir borç yüzünden evim satılıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Ben kefil yapıldığım öğrenciyi tanımıyorum. Bunun bir çaresinin olması lazım. Fakiriz diye mi böyle oluyor?"

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