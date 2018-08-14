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Kaybettiğini sandığı 1500 lirayı, cebinden almışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, pazarda alışveriş yapan bir kişinin yanına yaklaşıp cebinden 1500 TL'sini çalan 4'ü kadın 5 kişi kameralardan tespit edildi.

Kaybettiğini sandığı 1500 lirayı, cebinden almışlar

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR(Karabük),(DHA) - KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, pazarda alışveriş yapan bir kişinin yanına yaklaşıp cebinden 1500 TL'sini çalan 4'ü kadın 5 kişi kameralardan tespit edildi. 4 kişi polis tarafından yakalanırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Eskipazar'da perşembe günleri kurulan halk pazarında alışveriş yapan işçi emeklisi S.K. (71) belediyeye gelip 1500 TL’sini kaybettiğini bulunması için anons yapılmasını istedi. Anons yapılırken güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Görüntülerde 4 kadının tezgahtan domates alan S.K.'ya yanaşıp etrafını sardığı, erkek şüphelinin ise pazarcıyı oyaladığı, bir kadının S.K.'nın pantolonunun cebindeki 1500 TL'sini çalıp uzaklaştığı görüldü. Zabıta ekipleri, 1 hafta sonra şüphelilerin pazar yerine gelebileceği düşüncesiyle güvenlik kameralarını canlı olarak izlemeye başladı. Güvenlik kameralarından pazar yerine aynı kıyafetlerle geldikleri tespit edilen 3'ü kadın biri erkek 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen G.G.(26) ile kadın şüpheli Ç.İ.(38) tutuklanırken diğer kadın şüpheliler A.A.(31) ve S.İ.(32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kadın şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, pazar yerinde ufak tefek para kaybolmaları sırasında zabıta amirliğine müracaatlar olmasının ardından güvenlik kamerası yerleştirmeye karar verdiklerini ve ilk etapta pazar yerinin 6 noktasına güvenlik kamerası yerleştirdiklerini belirterek, "Bu sayı 12'ye kadar çıkacak. En son bir vatandaşımızın emekli maaşı kadar bir para kayboldu. Her zaman olduğu gibi parayı bulanların zabıta amirliğimize müracaat etmeleri için anons ettirdik. Kamera sistemleri de yeni takılmıştı. Zabıtalarımız akşam kameraları kontrol ediyor. Görülüyor ki, 5 kişilik bir suç örgütü vatandaşımıza bir operasyon yapıyor. Onun emekli maaşına resmen el koyuyor. Bir sonraki hafta artık pazarda güvenlik kameralarını canlı olarak izleyen zabıtalarımız, aynı şahısları görüyor. Şahıslar yakalanıyorlar. Pazar yerimiz artık daha güvenli." dedi.
Pazar esnafı da güvenlik kameralarının takılmasından memnuniyetini dile getirerek, pazarın artık daha güvenli olduğunu belirtti.
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Kaybettiğini sandığı 1500 lirayı, cebinden almışlarKaybettiğini sandığı 1500 lirayı, cebinden almışlarKaybettiğini sandığı 1500 lirayı, cebinden almışlarKaybettiğini sandığı 1500 lirayı, cebinden almışlar

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