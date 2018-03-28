Kaybolan 5 çocuk mermerciye sığındı

Adana’da evlerinin bulunduğu sokaktan çıkan 3’ü kız, 2’si erkek yaşları 4 ile 10 arasında değişen 5 çocuk kaybolunca mermerciye sığındı.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yaşları 4 ile 10 arasında değişen 3’ü kız 5 çocuk Ova Mahallesi’ndeki evlerinin bulunduğu sokaktan ayrıldı. Çocuklar gezerken yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Şakirpaşa Mahallesi D-400 girişine kadar ilerledi. Çocuklar buradan tekrar evlerine dönmek isteyince kayboldu. Evlerini bulamayan 5 çocuk yakındaki bir mermerciye gitti. Çocuklar, burada çalışanlara kaybolduklarını söyledi. Mermerci ise çocuklara meyve suyu ve cips alıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çocukları polis merkezine götürdü. Polis burada çocuklarla sohbet ederek birinin babasının ismine öğrenip adresini belirledi. Polis, babaya ulaşıp çocuğunun ve arkadaşlarının polis merkezinde olduğunu söyleyip ailelere çocuklarını teslim etti.
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