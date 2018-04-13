Kaybolan alzheimer hastası 36 saat sonra bulundu

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki alzheimer hastası, yaklaşık 36 saat sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulundu. Ekipler, kaybolan adamı karadan olduğu gibi havadan da drone ile aradı.
Çivril’in Akdağ Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası 87 yaşındaki Mustafa Karataş, dün kaybolmuştu. Ailesinin haber vermesi üzerine yaşlı adamı bulmak için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri seferber oldu. AFAD ekipleri yaşlı adamı karadan olduğu gibi havadan da drone ile aradı. Karataş, kaybolduktan yaklaşık 36 saat sonra Çivril ilçesi Cumalar Mahallesi’nde metruk bir evde bulundu. AFAD ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adam, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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