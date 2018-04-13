HABER

Kaybolan alzheimer hastası 36 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki alzheimer hastası, yaklaşık 36 saat sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulundu.

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki alzheimer hastası, yaklaşık 36 saat sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulundu. Ekipler, kaybolan adamı karadan olduğu gibi havadan da drone ile aradı.
Çivril’in Akdağ Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası 87 yaşındaki Mustafa Karataş, dün kaybolmuştu. Ailesinin haber vermesi üzerine yaşlı adamı bulmak için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri seferber oldu. AFAD ekipleri yaşlı adamı karadan olduğu gibi havadan da drone ile aradı. Karataş, kaybolduktan yaklaşık 36 saat sonra Çivril ilçesi Cumalar Mahallesi’nde metruk bir evde bulundu. AFAD ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adam, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te büyük yangın!Karabük'te büyük yangın!
Oyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktıOyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktı
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.