HABER

Kaybolan çoban ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede kaybolan çobanın cesedi bulundu.Geçen hafta Cumartesi günü Mahmatlı Köyü çevresinde küçükbaş hayvanları otlatmaya götüren P.K.

Kaybolan çoban ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede kaybolan çobanın cesedi bulundu.
Geçen hafta Cumartesi günü Mahmatlı Köyü çevresinde küçükbaş hayvanları otlatmaya götüren P.K. (54) isimli çobandan bir daha haber alamayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden Jandarma ekipleri, Çorum’dan getirilen iz takip köpeği Hisar ve AFAD ekipleriyle birlikte kaybolan çobanı aramaya başladı. Kalabalık bir ekiple uzun aramalar sonucunda kaybolan çoban Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede ölü olarak bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemesinin ardından P.K.’nın cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaybolan çoban ölü bulundu

Kaybolan çoban ölü bulundu

Müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheliMüthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.