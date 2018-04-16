Kaybolan çoban ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede kaybolan çobanın cesedi bulundu.

Geçen hafta Cumartesi günü Mahmatlı Köyü çevresinde küçükbaş hayvanları otlatmaya götüren P.K. (54) isimli çobandan bir daha haber alamayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden Jandarma ekipleri, Çorum’dan getirilen iz takip köpeği Hisar ve AFAD ekipleriyle birlikte kaybolan çobanı aramaya başladı. Kalabalık bir ekiple uzun aramalar sonucunda kaybolan çoban Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede ölü olarak bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemesinin ardından P.K.’nın cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.