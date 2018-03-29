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Kaybolan İtalyanın cesedi denizden çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

İstanbul’a iki hafta önce gelen ve bir gün sonra kaybolan 33 yaşındaki İtalyan Alessandro Fiori’nin cesedi Sarayburnu’ndan çıktı.

İstanbul’a iki hafta önce gelen ve bir gün sonra kaybolan 33 yaşındaki İtalyan Alessandro Fiori’nin cesedi Sarayburnu’ndan çıktı. Oğlunu aramak için Türkiye’ye gelen baba Eligio Fiori cesedi teşhis ederken, kesin sonuç için DNA testi yapılacak. Fiori’nin kafasında yara izi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İtalya’da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul’a gelerek Şişli’de bir otele yerleşti. Bir gün sonra gezmek için otelden ayrılan Fiori’den bir daha haber alınamadı. Oğluna telefonla ulaşamayan baba Eligio Fiori, İstanbul’a gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Babanın kayıp başvurusu üzerine Kayıplar Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, Fiori’nin Şişli’de bir otele yerleştiğini ve bir gün sonra otelden çıktığı tespit etti.

Cesedi denizden çıktı
Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Sarayburnu’nda bir cesedin kıyıya vurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Cesedin Alessandro Fiori’ye ait olduğu anlaşıldı. Baba Eligio Fiori de Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedi teşhis etti. Kesin sonuç için DNA testi yapılacağı öğrenilirken cesedin kafasında yara izi olduğu bilgisi edinildi.

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