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Kaybolan kadın çobanın cesedi gölette bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 10:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 2 gündür kayıp olan kadının cesedi bir madenin göletinde bulundu.Edinilen bilgiye göre Çakırca Mahallesi’nde dün koyunlarını aramak için evinden ayrılan 52 yaşındaki Gülfidan Kıvrak gece geç saatlere kadar evine dönmeyince yakınları durumdan şüphelenip jandarmaya haber verdi.

Kaybolan kadın çobanın cesedi gölette bulundu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 2 gündür kayıp olan kadının cesedi bir madenin göletinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Çakırca Mahallesi’nde dün koyunlarını aramak için evinden ayrılan 52 yaşındaki Gülfidan Kıvrak gece geç saatlere kadar evine dönmeyince yakınları durumdan şüphelenip jandarmaya haber verdi. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından gece boyu yapılan arama çalışmaları gün ağarınca da devam etti.
Kadının cansız bedeni bir madene ait göletin içinde UMKE ekipleri tarafından bulundu. Ceset savcılık incelemesinin ardından ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cesedi gölette bulunan kadının yakınları büyük üzüntü yaşarken, jandarma da olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaybolan kadın çobanın cesedi gölette bulundu

Kaybolan kadın çobanın cesedi gölette bulundu

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