Kaybolan kadın çobanın cesedi gölette bulundu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 2 gündür kayıp olan kadının cesedi bir madenin göletinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Çakırca Mahallesi’nde dün koyunlarını aramak için evinden ayrılan 52 yaşındaki Gülfidan Kıvrak gece geç saatlere kadar evine dönmeyince yakınları durumdan şüphelenip jandarmaya haber verdi. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından gece boyu yapılan arama çalışmaları gün ağarınca da devam etti.
Kadının cansız bedeni bir madene ait göletin içinde UMKE ekipleri tarafından bulundu. Ceset savcılık incelemesinin ardından ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cesedi gölette bulunan kadının yakınları büyük üzüntü yaşarken, jandarma da olayla ilgili tahkikat başlattı.
e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!
Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı
Mavi Balina oyunu intihara mı sürükledi? Bolu'da korkunç olay
BM'den korkutan Suriye uyarısı
Rusya uyardı ve dikkat çekti: ABD'nin YPG planı...
Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum