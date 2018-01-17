Kaybolan kızın intihar eden annesi toprağa verildi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, kızı Ecem Balcı'nın (17) kaybolması ve rahim kanseri olması nedeniyle bunalıma girerek denize atlayarak intihar eden Esra Ercömert (41) toprağa verildi. Özlem Yıldız, kız kardeşinin tabutu başında, "Ecem gel anneni gör. Kuzum gel anneni gör" diyerek ağladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 12 gün önce evinden ayrılan Ecem Balcı'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine polis, genç kızı bulmak için arama yaparken, anne Esra Erömert geçen pazar günü Kandıra'da kayalıklardan denize atladı. Arama çalışmaları sonucu Esra Ercömert'in cesedi dün bulundu.

Ercömert'in cenazesi Gölcük Şirintepe Camii'ne getirildi. Cenazeye, Esra Ercömert'in kız kardeşi Özlem Yıldız, annesi Selma Ercömert, komşuları ve yakınları katıldı. Yıldız ablasının tabutunun başında baygınlık geçirirken, sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Özlem Yıldız, kız kardeşinin tabutu başında, "Ecem gel anneni gör. Kuzum gel ne olur gel. Dayanamayacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Esra Ercömert, cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.