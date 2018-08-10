Kaybolan liseli 30 saat sonra ormanda bulundu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde dün sabah saatlerinde keçi otlatmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Umut Şen (16), kaybolduktan 30 saat sonra AFAD ekipleri tarafından bulundu.

İznik ilçesi Sanrasak Mahallesi'nde oturan meslek lisesi öğrencisi Umut Şen, dün sabah saat 07.00 sıralarında, ailesinin beslediği 25 keçiyi alıp otlatmak için evden ayrıldı. Umut Şen akşam olmasına rağmen eve dönmeyince, ailesi, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda haber verdi. Çevrede jandarma ile arama yapan AFAD ekipleri, evden 3 kilometre uzakta keçileri buldu, ancak Umut Şen'e ulaşamadı.

Gece boyunca devam eden aramalar bugün de devam etti. AFAD ekipleri Umut Şen'i bu sabah, evden ayrıldıktan 30 saat sonra saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda buldu. Umut Şen, hayvanları kaybettiği için eve gitmeye korktuğunu, geceyi ormanda geçirdiğini söyledi.

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