HABER

Kaybolan minik kız için polis alarma geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

TRABZON'da evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Sana Sultani'nin panik yaşayan annesi Jamila Sultani (36) yaşadığı üzüntü sonrası baygınlık geçirdi.

Kaybolan minik kız için polis alarma geçti

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Sana Sultani'nin panik yaşayan annesi Jamila Sultani (36) yaşadığı üzüntü sonrası baygınlık geçirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri, küçük kızı kaybolduğu alanın 500 metre uzağında buldu. Müdahale edilen ambulansın içinde kızına kavuşan Jamila Sultani, sevinç gözyaşı döktü, mahalle sakinleri polislere teşekkür etti.
Kentte, 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu Sana Sultani bugün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla oynamak için evden çıktığı sırada kayboldu. Aile çocuklarını evlerinin önünde olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, tercüman aracılığıyla görüştükleri aileden kayıp kızın eşkal bilgilerini aldı.
Yaklaşık 100 polisin sevk edildiği mahalle ve çevresinde arama çalışmalarına başlandı. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de eşlik ederken, panik yaşayan kayıp kızın annesi Jamila Sultani, yaşadığı üzüntü sonrası baygınlık geçirdi. Sultani’ye bölgeye gelen 112 ekipleri müdahalede bulundu.
Bu sırada polis ekipleri, kaybolan minik kızı, evlerinin 500 metre uzağındaki parkta tek başına buldu. Yaklaşık 40 dakikalık arama sonucunda bulunan kız çocuğu, ambulansta tedavi gören annesine götürüldü. Çocuğunu karşısında gören Jamila Sultani, ambulansta yattığı yerden kalkarak kucağına aldığı kızına sarıldı ve sevinç gözyaşı döktü.
Ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülen Jamila Sultani, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Minik kız da yakınlarına teslim edildi.
MAHALLELİ POLİSİ KUTLADI
Mahalle sakinleri, ihbar üzerine alarma geçip, hemen sonuç alan polis ekiplerine teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Ergün Memiş, bulunan kızı kucağına alarak, "Size helal olsun" diye bağırarak, polisleri kutladı. Memiş, "Mahallede muhtarlık binamızın yanında ikamet eden Afgan kardeşlerimizin 4 yaşındaki çocukları Sana sabah saatlerinde evden çıkarak kayboldu. Biz mahalleli olarak tüm mahalleyi didik didik aradık. Bu konuda emniyet mensuplarımız büyük bir duyarlılık gösterdi. Tüm il emniyet teşkilatına, asayiş şubesi ekiplerine, mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Bu tür vakalarla tekrar karşılaşmamak için çocuklarımıza sahip çıkalım, çocukları tek başına dışarı bırakmayalım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaybolan minik kız için polis alarma geçtiKaybolan minik kız için polis alarma geçtiKaybolan minik kız için polis alarma geçtiKaybolan minik kız için polis alarma geçti

PARTNERUçurumun kenarında ölüm selfiesi!Uçurumun kenarında ölüm selfiesi!
Zincir mağazalardan hırsızlığa 3 tutuklamaZincir mağazalardan hırsızlığa 3 tutuklama
Otomobilin arkasına köpek bağlayıp sürükleyen çiftçi gözaltındaOtomobilin arkasına köpek bağlayıp sürükleyen çiftçi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

İlginizi Çekebilir

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.