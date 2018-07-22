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Kaybolan yaşlı adam, evinin altındaki kanalda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce ortadan kaybolan Mustafa Oflaz (70), evinin altındaki boş su kanalında bulundu.

Kaybolan yaşlı adam, evinin altındaki kanalda bulundu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce ortadan kaybolan Mustafa Oflaz (70), evinin altındaki boş su kanalında bulundu.
Aydıncık'ın Karadere köyünde yaşayan Mustafa Oflaz, 20 Temmuz'da kayboldu. Yakınları kendi imkanlarıyla Oflaz'ı aradı, sonuç alamayınca da güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve AKUT ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mustafa Oflaz'ın evinin altından ses geldiğini tespit etti. Yapılan araştırmada, kontrollerde Mustafa Oflaz'ın su kanalında olduğu tespit edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Mustafa Oflaz, bulunduğu yerden çıkarıldı. 24 saati aşkın süredir kanalda yardım beklediği kaydedilen Oflaz'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hastaneye kaldırılan Mustafa Oflaz'ın, boş sulama kanalına neden girdiği ise belirlenemedi.

FOTOĞRAFLI

Kaybolan yaşlı adam, evinin altındaki kanalda bulunduKaybolan yaşlı adam, evinin altındaki kanalda bulunduKaybolan yaşlı adam, evinin altındaki kanalda bulundu

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