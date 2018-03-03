Kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de, dün yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Kuddusi Akdoğan (87), sulama göleti yakınlarında ölü olarak bulundu.
Merkeze bağlı Narköy Mahallesi'nde dün eve gelmeyen ve kendisinden haber alınamayan Kuddusi Akdoğan için yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri mahalle sakinleriyle birlikte yaşlı adamı aramaya başladı. Yapılan çalışma sonucunda yaşlı adam, bu akşam saatlerinde evinin bulunduğu mahalleden yaklaşık 2 kilometre uzaktaki sulama göletinin yakınlarında ölü olarak bulundu. Akdoğan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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