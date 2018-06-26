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Kaybolan zihinsel engelli üvey kızını arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 11:39 | Son Güncelleme

ADANA'da, ayrıldığı eşinin zihinsel engelli kızı Sevda'ya (23) 5 yıldır annelik yapan Meral Akyatan (51), üvey kızının 3 gün önce bir otomobile binip, ortadan kaybolduğunu söyledi.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, ayrıldığı eşinin zihinsel engelli kızı Sevda'ya (23) 5 yıldır annelik yapan Meral Akyatan (51), üvey kızının 3 gün önce bir otomobile binip, ortadan kaybolduğunu söyledi. Akyatan, "Acaba dövüyorlar mı yoksa fuhuş mu yaptırıyorlar? Canım yanıyor. Kim görürse lütfen bizi ya da 155’i arasın" diyerek, gözyaşı döktü.

Seyhan ilçesindeki Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde 5 yıl önce ikinci eşi Demirel Sökmen'den (53) ayrılan Meral Akyatan, 4 öz çocuğu ve Sökmen’in zihinsel engelli kızı Sevda Sökmen'le yaşamaya başladı. 3 gün önce gece saatlerinde evlerinin önüne yaklaşan bir otomobille evden ayrılan Sevda Sökmen'den bir daha haber alınamadı.

'10 TANE AMELİYATIM VAR'

Öz annesinin kızıyla yıllardır konuşmadığını öne süren üvey anne Meral Akyatan, zihinsel engelli Sevda'ya 5 yıldır kendi kızlarından ayırmadan baktığını belirterek, "Sormadığımız hiçbir yer kalmadı, kimse bilmiyor. Ya ölüsü ya da dirisi görenler bizi arasın. Annesi İstanbul’da ama hiç ilgilenmedi. Üvey kızımı çok seviyordum, 'Kim isterse gelsin, veririm, her şeyini alırım' diyordum ama gecenin bir yarısı gitti. Telefon açmış, bekleyen biri varmış. Ben hasta bir kadınım, 10 tane ameliyatım var. Kızıma baktığım için ameliyat olamıyordum, evde olmam lazımdı" diye konuştu.

'ACABA DÖVÜYORLAR MI?'

Kızını kandırmış olabileceğini düşündüğü kişilere çağrıda bulunan Akyatan şunları söyledi:

"Ne olur geri dönsün, ne olursa olsun kabulümüzdür. Kiminle kaçmışsa her şeyini yaparız, yeter ki bize telefon açsın, onu nerede olursa olsun alalım. Hayatının tehlikede olduğu endişesini yaşıyoruz. Daha önce de kaçtığı zamanlar olmuştu ama kaçtığı zaman arayıp haber verirdi. 3 gündür telefonunu kapatmışlar, ulaşamıyoruz. İçim yanıyor. Acaba dövüyorlar mı yoksa fuhuş mu yaptırıyorlar? Canım yanıyor. Kim görürse lütfen bizi ya da 155’i arasın."

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