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Kaybolduktan sonra yol kenarında bulunan kadının dramatik hayatı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

 RİZE’nin Çayeli ilçesinde, dün sabah evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Havva Yılbaşı (70) için seferber olan ekipler, kadını sabaha karşı yol kenarında buldu.

Kaybolduktan sonra yol kenarında bulunan kadının dramatik hayatı

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - RİZE’nin Çayeli ilçesinde, dün sabah evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Havva Yılbaşı (70) için seferber olan ekipler, kadını sabaha karşı yol kenarında buldu. Geceyi ormanda geçirdiği belirlenen Yılbaşı'nın, 1,5 yıl önce yangında 2 oğlunu kaybettiği, 1 oğlunun yatağa bağlı kaldığı bu nedenle psikolojisinin bozulduğu belirtildi.
Çayeli ilçesindeki evinden dün sabah çıkan Havva Yılbaşı, uzun süre geçmesine rağmen dönmedi. Endişelenen yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Son olarak dün Kaptanpaşa köyünde görüldüğü belirlenen Yılbaşı için AFAD ve Çayeli Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOSK) ekipleri, arama çalışması başlattı. Köy yolları, vadiler ve ormanlıklarda arama yapan ekipler, hidroelektrik santralin (HES) kapaklarını kapattırıp, su seviyesi azaltılan dereyi taradı. Yılbaşı, sabaha karşı Çukurluhoca köyü yolunda ıslak halde bulundu. Kadının geceyi ormanda geçirdiği belirlendi.
YANGINDA 2 OĞLUNU KAYBETMİŞ, 1 OĞLU YATAĞA BAĞLI KALMIŞ
Ekipler tarafından götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Havva Yılbaşı’nın, 1,5 yıl önce büyük acı yaşadığı ortaya çıktı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, 23 Aralık 2016 tarihinde, oturdukları evde sobadan sızan gazdan zehirlenen Havva Yılbaşı’nın Hüseyin (42) ve Sabri (34) isimli 2 oğlunun öldüğü, oksijensiz kalan diğer oğlu Mustafa Yılbaşı'nın (40) ise felç geçirip, yatağa bağlı kaldığı öğrenildi. Olay sonrası Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'ndeki Çukurluhoca köyünden olan aileye Senoz Derneği'nce sahip çıkılırken, ilçede aile için ev kiralandı. Havva ile yatalak oğlu Mustafa Yılbaşı, memleketlerindeki bu eve yerleştirildi. Yangında oğullarını kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen Havva Yılbaşı'na psikolojik destek verilmeye başlandı.

FOTOĞRAFLI

Kaybolduktan sonra yol kenarında bulunan kadının dramatik hayatıKaybolduktan sonra yol kenarında bulunan kadının dramatik hayatıKaybolduktan sonra yol kenarında bulunan kadının dramatik hayatıKaybolduktan sonra yol kenarında bulunan kadının dramatik hayatı

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