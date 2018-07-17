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Kayıkta, köprüde, kıyıda intihar girişimini izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

ADANA'da Ramazan B.

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Ramazan B. (50), intihar için Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıktı. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığını söyleyen Ramazan B., polis tarafından köprüden indirildi. Birçok kişi kayıkta, köprüde ve kıyıda intihar girişimini izledi.

Olay, Seyhan ilçesinde, D-400 karayolunun geçtiği Seyhan Nehri üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ramazan B. (50), ailesiyle siyasi konular nedeniyle anlaşamadığını söyleyerek köprünün korkuluklarına çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine güvenlik, sağlık, CANKUR ekipleri ve dalgıç polisler yönlendirildi. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Ramazan B., bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle korkuluklardan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ramazan B., kontrol için hastaneye götürüldü.

Nehir üzerinde kayıkla gezenlerle köprüde ve kıyıda birçok kişinin olayı izleyip, görüntülemesi dikkat çekti.

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