HABER

Kayınbiraderi tarafından defalarca bıçaklanan şahıs markete sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kayınbiraderi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan şahıs, markete sığındı.

Adıyaman’da, kayınbiraderi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan şahıs, markete sığındı. Yaralı şahsa ilk müdahale market çalışanları ve müşteriler tarafından yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi 26213 Sokak yakınlarında Gaffari Yorulmaz isimli bir kişi, iddiaya göre kayınbiraderi Z.B. ile yanında bulunduğu söylenen iki şahıs tarafından önce tekme tokat dövüldü daha sonra ise bıçaklandı. Karın bölgesinden ve sırtının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Gaffari Yorulmaz, bölgeden hızla kaçtı. Gecenin karanlığında ara sokaklardan Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir markete sığınan Yorulmaz, market çalışanlarından ve müşterilerden yardım istedi. İlk müdahalesi market çalışanları ile market müşterileri tarafından yapılan Gaffari Yorulmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yorulmaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hastanede yaşam savaşı verdiği belirtildi.
Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından eniştesini bıçaklayan Z.B., ile ismi öğrenilemeyen iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyorPrezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dere kenarında cesedi bulunmuştu, cinayeti ortağının ağabeyinin işlediği belirlendi

Dere kenarında cesedi bulunmuştu, cinayeti ortağının ağabeyinin işlediği belirlendi

Biga’daki gasp zanlıları yakalandı

Biga’daki gasp zanlıları yakalandı

Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.