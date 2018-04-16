Kayınbiraderlerinden birini öldürdü ikisini de ağır yaraladı

Konya’da karısıyla tartıştıktan sonra babasının evine giden bir kişi, baskına gelen 3 kayınbiraderlerini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kayınbiraderlerden biri hayatını kaybederken ikisini ise ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mesnevi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Ö. eşi ile tartıştıktan sonra babası Cesim Ö.’nün yanına gitti. Daha sonra kayınbiraderleri Muhammet S., Şahin S., ile Fatih Sağaslan Cevdet Ö.’nün bulunduğu eve gitti. Evinin bahçesinde yanlarında getirdikleri av tüfeğiyle havaya 4 el ateş eden kayınbiraderleri gören Cevdet Ö., ile babası Cesim Ö. ve akrabaları Harun Ö., birlikte aşağı indi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cevdet Ö., iddiaya göre kayınbiraderleri Muhammet S., Şahin S., ve Fatih Sağaslan bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Muhammet S., ile Şahin S., ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak, diğer yaralı Fatih Sağaslan ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih Sağaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından sokak üzerindeki evin bahçesinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan ekmek bıçağını çöp kenarına atılmış vaziyette buldu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.