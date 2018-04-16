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Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

 SİGARA YÜZÜNDEN EŞİYLE TARTIŞMIŞ  Tartıştığı kayınbiraderlerden 1'ini öldüren, 2'sini yaralayan daha önce çiğ köftecide çalışan, işsiz  2 çocuk babası Cevdet Ö, eşi Meryem Ö.

Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

SİGARA YÜZÜNDEN EŞİYLE TARTIŞMIŞ
Tartıştığı kayınbiraderlerden 1'ini öldüren, 2'sini yaralayan daha önce çiğ köftecide çalışan, işsiz 2 çocuk babası Cevdet Ö, eşi Meryem Ö. (26) ile sigara yüzünden tartıştığını ileri sürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Cevdet Ö.'nün ilk ifadesinde, ''Eşim babasından eve gelirken sigara almasını söylemiştim. Sigara almadan eve gelmiş. Neden almadığını sordum tartıştık. Tartışma büyüyünce evi terk edip, babamın evine gittim. Sonra kayınbiraderlerim, babamın evine geldi. Muhammed'in elinde tüfek vardı. Havaya ateş etti. Ben ilk sıralar inmedim. Daha sonra elime bıçak alıp, babamla aşağı indim. Sonra kavga çıktı ve rastgele bıçağı salladım. Öldürmek istemedim. Benim de başımı yaktılar'' dedi.
7 yıllık evli Cevdet Ö., eşiyle daha önce ayrıldıklarını belirterek, ''Eşimle anlaşamıyorduk. 2 ay önce ayrıldık. Büyükler araya girdi ve barıştık'' dedi. Meryem Ö.'nün de ifadesinde eşinin kendisini dövdüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

​FOTOĞRAFLI

Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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