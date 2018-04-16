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Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ Tartıştığı kayınbiraderlerden 1'ini öldüren, 2'sini yaralayan Cevdet Ö.

Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Tartıştığı kayınbiraderlerden 1'ini öldüren, 2'sini yaralayan Cevdet Ö. ile olaya karışan kardeşi Harun Ö. ve babası Cesim Ö., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
Öldürülen Fatih Sağaslan'ın (20) bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (3)Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (3)Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

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