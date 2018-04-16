Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Tartıştığı kayınbiraderlerden 1'ini öldüren, 2'sini yaralayan Cevdet Ö. ile olaya karışan kardeşi Harun Ö. ve babası Cesim Ö., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Öldürülen Fatih Sağaslan'ın (20) bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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