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Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

KONYA'da Cevdet Ö.

Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Cevdet Ö. (31), eşi Meryem Ö.'yü dövdüğü iddiasıyla tartıştığı kayınbiraderleri Fatih, Muhammed ve Şahin Sağaslan'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Fatih Sağaslan (20) yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 2 kardeş tedaviye alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Mesnevi Sokak'ta meydana geldi. Cevdet Ö., iddiaya göre, tartıştığı eşi Meryem Ö.'yü dövdü. Cevdet Ö., ardından evi terk edip babası Cesim Ö.'nün evine gitti. Meryem Ö. de durumu kardeşleri Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan'a anlattı. 3 kardeş de eniştelerinin bulunduğu Cesim Ö.nün evine gitti. 3 kardeş, iddiaya göre, evin önünde eniştelerine bağırarak, av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bunun üzerine Cevdet Ö., kardeşi Harun Ö. ve babası Cesim Ö ile dışarı çıktı. Ardından iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cevdet Ö., kayınbiraderlerine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kardeşten Muhammed ve Şahin Sağaslan, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne, Fatih Sağlaslan da Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatih Sağlaslan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Muhammed Sağaslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, Şahin Sağaslan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Cevdet Ö. ile babası ve kardeşi de gözaltına alındı. ​Soruşturma sürüyor.

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Kayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralıKayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralıKayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralıKayınbiraderlerini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

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