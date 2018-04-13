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Kayınpeder, damadını silahla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kayınpeder, kafede çay içen damadını tabancayla yaraladı.Olay, Tekkeköy ilçesi Kahvecioğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kayınpeder, kafede çay içen damadını tabancayla yaraladı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Kahvecioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafeye giderek çay içmek için oturan evli ve 2 çocuk babası Dursun Ali B., iddiaya göre, yanına gelen kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkaran İsmail Y., damadına ateş etti. Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucunda yaralanan Dursun Ali B., kendi aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis çalışmasını sürdürüyor.

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