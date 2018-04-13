Kayınpeder, damadını silahla yaraladı

Samsun’da bir kayınpeder, kafede çay içen damadını tabancayla yaraladı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Kahvecioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafeye giderek çay içmek için oturan evli ve 2 çocuk babası Dursun Ali B., iddiaya göre, yanına gelen kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkaran İsmail Y., damadına ateş etti. Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucunda yaralanan Dursun Ali B., kendi aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis çalışmasını sürdürüyor.
Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum