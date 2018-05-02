Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Cemalettin Caddesi'nde yaşayan Ahmet T, hamile olan gelini Emek T. ile evde beslediği köpek yüzünden tartışmaya başladı.
Köpeği evde istemediğini söyleyen kayınpeder, tartıştığı hamile gelini ve köpeğini bıçakladı. Daha sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Ahmet T. ve gelini, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
YARALI GELİN YOĞUN BAKIMDA
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin Emek T, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
TEDAVİ GÖRÜYORDU
Bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen ve aynı bıçakla kendisini yaraladıktan sonra Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet T'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Yaralanan köpeğin ise Emek T'nin komşuları tarafından veterinere götürüldüğü öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)
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