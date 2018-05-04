Kayınpederi tarafından dövülen 17 yaşındaki N.Ç., polis merkezine sığındı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da kayınpederi tarafından dövüldüğünü iddia eden 17 yaşındaki N.Ç., başından yarı halde polis merkezine sığındı. N.Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Merkez Yüreğir ilçesinde bir yakınıyla Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelen N.Ç., kayınpederi tarafından dövüldüğünü iddia etti. Başından yaralanan vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan N.Ç., polis merkezine çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

