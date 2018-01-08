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Kayınpederin otomobil oyunu

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 08:37 | Son Güncelleme 6 saat önce

Adana’da oto hırsızlığı çetesini çökertmek için harekete geçen ekipler, Bünyamin K.’ya ait olan oto kaportacılığı yapılan tamirhaneye baskın düzenledi.

Kayınpederin otomobil oyunu

Operasyonda yan yana duran aynı model ve renkteki biri pert, diğeri sağlam iki otomobil polisin dikkatini çekti. 68 EV 468 plakalı otomobilin motor-şase numaralarıyla ruhsattaki rakamlar örtüşmedi.

Polis, motor-şase numaralı aracın da İstanbul’da çalınan ve Ragıp Necdet Demirbilek’e (59) ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan K. (45), gelininin perte çıkan aracıyla aynı özellikteki başka otomobili İstanbul’dan çalıp, gelinine ait aracın plakayı taktırdı.

K., aracın piyasa değeri olan 125 bin liralık ‘kefalet’ ile serbest bırakıldı. Demirbilek ise, “Arabamdan umudumu kesmiştim” dedi. (Akşam)

İstanbul'da büyük oto hırsızlığı operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
çete adana oto hırsızlığı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
niye serbest bırakıyorsun ki 2 tane araba çalacaktı şimdi o parayı kurtaracağım diye 4 araba çalacak. Bu kişi hırsız ve suçlu. sen nasıl bir adaletsin türk hukuku?
@voodoo2000 16 yıldır çıkartan akp hükümeti dir
saçmalığa bak...125.000 e serbest bırakılmış...parası olana hırsızlık bile serbest mi yakalanana kadar??? adam belki milyonları hiç etti nerden bileceksiniz?
Benim aracım da çalınmıştı 2009 da hala bulunamadı. Allah çalanları bildiği gibi yapsın.
Aallah , çıkarttıkları kanunlarla bunları koruyanlarıda bildiği gibi yapsın.
vay be demek arabanın parasını ödeyince serbestsin!!! ne zaman adalet olacak bu beton yığını ülkede!!!
kefalet mi? hakimle anlaşmış o zaman.. iki araçda bana çal demiş hakim. muz cumhuriyeti diyorlardı da inanmıyordum...
Vallahi yazdığın hem mantıklı hem komik. Harbiden muz cumhuriyeti olduk çıktık.
adamların 18-19 yaşında 50-60 sabıkasının olduğu ortaya çıkıyor işte. hep merak etmişimdir bir insanın 18 yaşında nasıl 50 tane sabıkası olur diye işte böyle oluyormuş. ulan biz yanlışlıkla bi hata yapsak anamızı ağlatırlar. ülkenin haline bak
125 bin lira kefalet verip hapisten kurtuluyorsa bu şekilde demekki kaç para kazandı ki paraya acımadı hemen verdi...bence kayınpederin ve gelinin her yaptığı iş hesapları arkadaş ve akrabaları araştırılsın illaki böyle arabalar bulunur...
zihniyetsiz. hukuk bukadar olur
Peki o Araç nasıl çalınabildi. Demek ki resimdeki aracı çalmak çok kolay.
hiç olmassa 1 ay yataydı
Adam kötü bişey yapmamış ki hapise atılsın.Hırsızlık yapmış sadece.Ne hırsızlar var da hem milletin anasına sövüyorlar hem de o milletten alkış bile alıyorlar.
hırsızlık yapanın kolu kesilsin ikincisinde kafası kesilsin . ben böyle adaletin ....
Bu adanada normal kanunlara uyan kimse yokmu?
mahkeme dediğin,adalet dediğin nedirki bu ülkede...adamlar özel yetkili mahkeme açtılar ve engizisyon mahkemesi gibi bi sürü kelle uçurdular fetonun emriyle..kim göz yumdu??kim fırsat verdi??kim sesini çıkarmadı?? koyunlar ve koyunların taptıgı çobanlar...
BU ULKEDE HERSEY OLUYOR GECEN YIL ANTEP'TE BIR COCUK ACIM DIYEREK EKMEK CALDI DIYE 15 YIL HAPIS ISTENDI
@emrah_ceyan_1989 hay senin yalanlarını sevsinler.. TCK da hırsızlığın cezası bellidir. hiç bir hırsızlık suçu 15 yıl demez. dosya numarasını veya haber linki ver de herkes görsün haberi..
@savunma64 aynen katılıyorum bu ülkede hırsızlığın cezası 15 sene olsa sokakda 1 tane hırsız bulamazsın
sacma yorumlar yapiyosunuz adami kus gibi salip ne yapiyor diye izleyecekler belki altindan baska cete cikar
@enqn1622 ya bi sen biliyosun zaten biz böyle serbest bırakılan çok gördük yanına hep kar kaldı
Suudi arabistan da ilk hırsızlıkta önce sağ serçe parmak dan başlarlar...hırsızlık çok az oluyor bu sebeple
Ben olsam bi kuruş vermezdim hapistende kaçardım allah zorda kalanın hırsızlık yapmasını helal kılmıştır
YAKALAYAN POLİSLER TUTUKLANDIMI
gaziantepte 1997 de baklava çalan dört çocuğa 9 yıl hapis cezası verilmişti demekki yargıda hükümetten yana değişti.
ne düşünceli bir kayinpedermis
bu adamı şişeye oturtmak lazım şeriat ile eli kesilse daha da yapamazdı şimdi yine çalış o parayı kurtarmaya çalışacak
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