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Kayınpederini kurtarmak isterken boğuldu 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhaneli ilçesinde girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren kayınpederini kurtarmak için suya atlayan Çetin Başay (35), boğularak yaşamını yitirdi.

Kayınpederini kurtarmak isterken boğuldu 

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren kayınpederini kurtarmak için suya atlayan Çetin Başay (35), boğularak yaşamını yitirdi.
Orhaneli ilçesinde bugün öğle saatlerinde evli ve 3 çocuk babası Çetin Başay, kayınpederi Adem Kolçak (55) ve iki arkadaşıyla birlikte Göynükbelen Göleti'ne gitti. Burada serinlemek için suya giren Adem Kolçak, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Çetin Başay ve iki arkadaşı, Kolçak'ı kurtarmak için suya atladı. Arkadaşları Kolçak’ı kıyıya çıkarırken, üzerindeki giysilerle gölete giren Başay ise kayboldu. ​Çetin Başay’ı bulup sudan çıkan arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çetin Başay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Başay'ın cansız bedeni, otopsi için Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayınpederini kurtarmak isterken boğuldu

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