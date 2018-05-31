Kayınvalidesinin evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ashabil B.,, kendisine boşanma davası açan Canan B.'nin annesi Hayriye Y.'nin evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Canan B., 9 yıldır kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Ashabil B.'ye 3 ay önce boşanma davası açtı ve annesi Hayriye Y.'nin evine yerleşti. Eşi ve ailesini ölümle tehdit ettiği öne sürülen Ashabil B., iddiaya göre geçen pazar gecesi kayınvalidesinin Turan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi. Olay olduğunda Hayriye Y. ile kızı Canan B. ve 2 torununun evde olmadığı belirtildi. Evdeki eşyaların bir bölümü yanarken, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınarak mahkeye çıkarılan Ashabil B.'nin serbest bırakdığı ifade edildi.
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