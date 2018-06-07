HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kayıp 3 kardeş, bulunup ailelerine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

ADANA'da oyun oynamak için evden çıkan ikizler Gülsüm (4) ve Kübra (4) ile kardeşleri Ahmet Ç.

Kayıp 3 kardeş, bulunup ailelerine teslim edildi

Nuri PİR/ ADANA, (DHA) - ADANA'da oyun oynamak için evden çıkan ikizler Gülsüm (4) ve Kübra (4) ile kardeşleri Ahmet Ç. (3) kayboldu. Vatandaşlar tarafından bulunup karakola götürülen kardeşler, 1 saat sonra ailesine teslim edildi.
Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm, Kübra ve Ahmet Ç., sokağa çıkıp oynarken evlerinden uzaklaştı. Evlerini bulamayınca yollarını kaybeden 3 çocuk, sokakta gezerken bir vatandaş tarafından bulunup, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, korkan ve acıkan çocuklara su ve salatalık ikram etti. Yalın ayak olan Ahmet ile diğer kardeşleri, kayboldukları belirlenince Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Çocukların verdiği bilgiler üzerine evlerinin, kayboldukları yerden birkaç kilometre yakında bulunduğunu belirleyen polisler, çocukları ailelerine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Kayıp 3 kardeş, bulunup ailelerine teslim edildiKayıp 3 kardeş, bulunup ailelerine teslim edildiKayıp 3 kardeş, bulunup ailelerine teslim edildiKayıp 3 kardeş, bulunup ailelerine teslim edildi

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Kayseri'de uyuşturucuya 10 gözaltıKayseri'de uyuşturucuya 10 gözaltı
Siverek'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralıSiverek'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.