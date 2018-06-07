Kayıp 3 kardeş, bulunup ailelerine teslim edildi

Nuri PİR/ ADANA, (DHA) - ADANA'da oyun oynamak için evden çıkan ikizler Gülsüm (4) ve Kübra (4) ile kardeşleri Ahmet Ç. (3) kayboldu. Vatandaşlar tarafından bulunup karakola götürülen kardeşler, 1 saat sonra ailesine teslim edildi.
Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm, Kübra ve Ahmet Ç., sokağa çıkıp oynarken evlerinden uzaklaştı. Evlerini bulamayınca yollarını kaybeden 3 çocuk, sokakta gezerken bir vatandaş tarafından bulunup, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, korkan ve acıkan çocuklara su ve salatalık ikram etti. Yalın ayak olan Ahmet ile diğer kardeşleri, kayboldukları belirlenince Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Çocukların verdiği bilgiler üzerine evlerinin, kayboldukları yerden birkaç kilometre yakında bulunduğunu belirleyen polisler, çocukları ailelerine teslim etti.
FOTOĞRAFLI
İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!
KYK borcu silinecek mi? KYK affı 2018 yılında gelecek mi? Erdoğan açıkladı
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Defineci terörü! Tarihi manastırı delik deşik ettiler
Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu
Yunanistan'dan darbeci askerlere ilişkin son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum