Kayıp 5 kişilik ailenin ceset parçaları, yanan evin enkazında bulundu (Arşiv)

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin cesetleri, evin enkazında bulundu. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aileye ait ceset parçalarına yanan enkazda ulaşıldığını ve arama çalışmalarının sona erdirildiğini duyurdu.