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Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabahleyin evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 64 yaşında 14 çocuk babası adam, akşam saatlerinde ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabahleyin evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 64 yaşında 14 çocuk babası adam, akşam saatlerinde ormanlık alanda ölü bulundu. İsmail Birben’in son olarak Şanlıurfa’daki kızını cep telefonundan görüntülü aradığı ve sık cam ağaçlarının ve büyük kayaların bulunduğu ormanlık bir alanda kendi görüntüsünü izlettirdiği, kızıyla konuştuktan sonra Kelime-i Şahadet getirdikten sonra sesinin kesilip telefonun yere düştüğü iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre Antalya’nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi’nde oturan 64 yaşındaki İsmail Birden, sabah 10.00 sıralarında evinden çıkarak Ballıtaş Caddesi’ndeki marketten sigara aldı ve her zaman yürüyüş yaptığı ormanlık alana yöneldi. Bir gün önce aynı apartmanda oturdukları çocuklarıyla tartıştığı ve evden ayrılarak gece yarısı döndüğü ileri sürülen İsmail Birben, aradan geçen saatlere rağmen geri dönmeyince yakınları endişelendi. Birben’in cep telefonuna da ulaşamayan yakınları, Şanlıurfa’dan gelen haberle yıkıldı.
İddiaya göre İsmail Birben, Şanlıurfa’daki kızını cep telefonundan görüntülü aramış ve sık cam ağaçlarının ve büyük kayaların bulunduğu ormanlık bir alanda kendi görüntüsünü izlettirdi. Kızıyla konuştuktan sonra Kelime-i Şahadet getiren Birben’in sesi kesildi ve telefon yere düştü. Bu haber üzerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, hava kararıncaya kadar sonuç alınamadı ve ertesi gün aranan yerler tekrar taranmaya başlandı Arama kurtarma ekipleri tarafından talihsiz adamın cansız bedeni, Ballıtaş ormanlık alanında bulundu.
İsmail Birben’in cenazesi Devlet Hastanesi Morguna, burada nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

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